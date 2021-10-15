Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı Patnos'ta partisinin ilçe başkanlığını açtı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde esnafı ziyaret etti, partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı.

Ahmet Davutoğlu, partisinin ilçe başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, başbakanlığı döneminde ilk ziyaretlerinden birini Patnos'a gerçekleştirdiğini anımsattı. Siyaseti Ankara'nın bürokratik koridorlarında, İstanbul'un yalılarında yapmayacaklarını ve Anadolu'nun kılcal damarlarına kadar gideceklerini ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu topraklarda kimseden korkmadan, kimsenin kınamasından ve eleştirisinden korkmadan dolaşırız. Onun için Kürt kardeşlerim doğuda ve bütün Türkiye'de benim adımı 'Serok Ahmet' koydular. Sağ olasınız var olasınız. Bahçeli ne derse desin. Ankara'da 'Serok Ahmet' diye bana ve Kürtçeye ne kadar hakaretvari konuşursa konuşsun, ben de her yerde bana 'Serok Ahmet' diyenlere cevaben diyeceğim ki 'Ser seran ser çavan (baş göz üstüne)'"

Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi.

İlçede esnafı da ziyaretinde de bulunan Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.