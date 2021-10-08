Üye Girişi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafı ziyaret etti

08.10.2021 21:50

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu, bir iş yerinde de pastırma doğradı.

Ziyaretler sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen bir kişi, "Biz seni seviyoruz. Ancak İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz." dedi.

Davutoğlu ise bu kişiye, "Merak etme, biz milletle beraberiz, Kayseri'yle beraberiz." yanıtını verdi.

Emekli öğretmen Burhan Karamustafa da "Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi. Davutoğlu ise kendisinin ihanet eden taraf olmadığını belirtti.

Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi şartları nedeniyle daha önce Kayseri'ye gelemediğini, partisinin il kongresine katılamadığını belirtti.

Ekim ayı ile birlikte siyasette yeni bir dönemin başladığını dile getiren Davutoğlu, "Ben de bu yeni dönemde ilk Kayseri'ye geldim. Emeklilerimiz feryat ediyor, çiftçi mazota gelen zamlardan feryat ediyor, esnaf işsizlikten feryat ediyor. Kayseri'de bu feryatlar varsa Türkiye'nin her yerinde daha büyük feryatlar var demektir. Ülkemizin bu şartlara gelmesindeki en önemli zaaf, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimindeki büyük hatalar. Biz siyasete Hazreti Ömer adaleti için, yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele için girdik." diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafı ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafı ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafı ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafı ziyaret etti

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Kayseri, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalı 22:36 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalı Instagram yine çöktü! Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamıyor 21:55 Instagram yine çöktü! Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamıyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor 21:21 Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi 19:58 Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı 19:33 Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz 18:42 Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak 18:07 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor         
22:50
Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu         
22:18
Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü         
21:48
Kadıköy'de 2. gol geldi! Defansın hatası pahalıya patladı Kadıköy'de 2. gol geldi! Defansın hatası pahalıya patladı         
20:18
Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi         
19:54
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 22:58:08. #1.12#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement