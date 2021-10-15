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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da

15.10.2021 22:44
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Davutoğlu, ülkede adalet, insan hakları ve gelir dağılımında devrim niteliğinde yenilikler yapacaklarını söyledi.

Cesaret, samimiyet, dürüstlük ilkeleriyle yola çıktıklarını anlatan Davutoğlu, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanına göre Kürt sorunu yok. Kürt sorunu ne zaman biter biliyor musunuz, Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşlarımız 'biz bu ülkenin eşit, onurlu vatandaşları olarak sorunlarımızı hallettik' dedikleri zaman biter. Sorunun doğrudan muhatabını anlamadan, onunla oturup konuşmadan sorun çözülmez. Kürt sorununu hiçbir şekilde milli beka sorunu haline getirmeyin. Kürtler de Aleviler de Sünniler de Türkler de Yörükler de hepsi, bu ülkenin eşit vatandaşı."

"Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği ve bu bağlamda kimsenin dili, dini, ırkı, adeti, geçmişi, kimliği dolayısıyla ötekileştirilmediği bir dönem başlatacağız." diyen Davutoğlu, "Bu aynı zamanda tüm toplum kesimi için olacak. Bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlandırılması ancak ve ancak böyle olur" ifadesini kullandı.

Sivil toplum örgütü temsilcileri ile kanaat önderleri de ülkenin ve kentin sorunlarını dile getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Kürt, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da - Son Dakika


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