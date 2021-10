GELENEKSEL OKÇULUĞA HER YAŞTAN İLGİ - Son Dakika

5 büyük zincir marketin fiyat oyunu belgelendi! WhatsApp yazışmaları her şeyi ele verdi

SİVAS'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün, eski Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak adına düzenlediği geleneksel okçuluk kursu ilgi görüyor. 10 yaşından itibaren her yaş grubunun katılım gösterdiği kursa yarışmacı olmak isteyenler kadar hobi amaçlı gelenlerin de sayısı artıyor. Geleneksel sporu yaşatmak ve geliştirmek isteyen kursiyerlere ok atmanın yanı sıra, yay ve ok yapımı eğitimi de veriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Sivas Selçuklu Okçuluk Kulübü tarafından eğitim verilen kursta duruş, okun takılması, nişan alma ve hedefi vurma gibi geleneksel okçuluğun her aşaması gösteriliyor. Tüm yaş grubunun ilgi gösterdiği okçuluk kursuna aynı aileden birçok kişi katılım sağlıyor.

Geleneksel Türk okçuluğunun diğer illere göre Sivas'ta daha yaygın olduğunu vurgulayan Selçuklu Okçuluk Kulübü Okçuluk Antrenörü Ömer Kürşat Sarıtepe, Kursumuza 10 yaş öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Üst yaş sınırımız yok. 70 yaşına kadar öğrencilerimiz var. 12 yaşın altını aileden birisi gelirse eğer kabul ediyoruz. Bizim burada 4 yaşında da okçumuz var ama babasıyla birlikte geliyor. Anne, baba, kız kardeş gelenler var. Ailecek gelen kursiyerlerimiz var. Aile ortamı oluşturduk. Geleneksel Türk okçuluğu diğer illere göre Sivas'ta biraz daha yaygın devam ediyor. Sivas'ta bulunan okçuluk kulüpleri geleneksel Türk okçuluğunun yayılması için büyük bir çaba harcıyor dedi.

'GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Kursa kardeşi Fatma Elvin Altun ile gelen Nida Nur Altun(17), Tarihi çok severim. At biniyordum. Oradan okçuluğu merak etmeye başladım. İlk olarak 2018 yılında okçulukla ilgilendim. At ve okçuluğu birleştirmek istedim. Bu sporu atalarımdan hem bir ata geleneği hem de peygamber sünneti olarak öğrendik. Bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Okçuluğu sadece spor olarak değil unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olduğu için yapıyorum. 2018'de ben başladım, benim bu heyecanlı gelişlerim kardeşimi de meraklandırdı. Benden bir yıl sonra da kardeşim gelmeye başladı diye konuştu.

'ATALARIMDAN GÖRDÜĞÜM GİBİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Kursa babası ve ablasıyla gelen Zeynep Taşpınar(10) ise, Yaklaşık 2 buçuk yıldır okçuluk kursuna devam ediyorum. İlk önce çarşıda dolaşırken şu anki kurs hocalarımı gördüm. Ardından onlarla iletişim kurduk ve bu kursa başladım. Okçuluğu seviyorum. Yayım da var, uzak mesafelerden de atış yapıyorum. Ben atalarımdan gördüğüm gibi ve hocalarımın bana dediği şekilde atışlar yapmaya çalışıyorum. Yayımı aldıktan sonra yarışmalara katılmayı da düşünüyorum. Burada benim büyüklerim ve küçüklerim de var. Aile gibiyiz ve okçuluğa devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİMDEN GÖRDÜM'

Kursa kardeşi geldikten sonra gelmeye başlayan Dilara Ulutaş(14) da, Kursa 5 aydır geliyorum. Çok severek de devam ediyorum. Burada atış yapıyoruz, kepaze çekiyoruz. Kursa kardeşimle birlikte geliyorum. Kardeşim önceden geliyordu. Ben de kardeşimden sonra kursa gelmeye başladım ifadelerine yer verdi.