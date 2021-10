GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KADINLAR TARAFINDAN DOKUNAN HALILAR, JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'in Oğuzeli İlçesinde 2 yıl önce kurulan halı dokuma atölyesinde 14 kursiyer tarafından geleneksel yöntemlerle dokunan ve Anadolu kültürünü yansıtan halılar Japonya'ya ihraç ediliyor. Kadınların bu kapsamda ev ekonomisine katkıda bulunduğu ifade eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, halıların Japonya'ya ihraç edilmesi sayesinde ilçenin dünyaya tanıtıldığını söyledi.

Oğuzeli Belediyesi ve İŞKUR tarafından 2 yıl önce Ayşe-Salman Balat Sosyal Tesisinde halı dokuma kursu açıldı. Halı dokuma kültürünü yaşatmak ve kadınları sosyal hayata kazandırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında halı dokuma kursları verildi. Burada halı dokuma eğitimi alan 14 kadın, geleneksel yöntemlerle halı dokumaya başladı. Genellikle Anadolu kültürünü yansıtan halıları dokuyan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlarken, ürettikleri halıları ise, bir aracı firma sayesinde Japonya'ya ihraç etmeye başladı.

'TALEP GELİRSE KARŞILARIZ'

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, dokuma atölyesini 2 yıl önce faaliyete geçtiğini söyleyerek, burada üretilen el emeği halıların bir firma aracılığı ile Japonya'ya gönderildiğini kaydetti. Halıların geçmişte Anadolu insanının dokuduğu halılar olduğunu kaydeden Kılıç, diğer ülkelerden talep geldiği doğrultuda bunları da karşılayacak durumda olduklarını aktardı.

Bu merkezde kadınların hem meslek öğrenip hem de ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirten Mehmet Sait Kılıç, "Halı tezgahlarımızı belediye olarak biz satın aldık. Doğal boya ile yapılmış olan iplerden el dokuması halılar üretiyoruz. Bu halıları dokuyan kadınlar böylelikle ev ekonomisine katkı sunuyor. Halılarımız geleneksel Anadolu insanının yaptığı el dokuması halılardır. Hemen hemen her yörede var ancak bizim bölgemizde yapılan halılar bölgemize özel desenlerden yapılan halılardır. Hanımlar burada hem meslek öğreniyorlar hem aile ekonomisine katkı sunuyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Bu halılar aynı zamanda ülkeye döviz getiriyor. Bu halılarımız Japonya'ya ihraç ediliyor. Bu halılarla hem ilçemize ekonomi kapıları aralıyoruz hem de ilçemizin dünyaya tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Diğer ülkelerden de talep geldiği takdirde yaptığımız halıları oralara da ihracat yapabilecek potansiyeldeyiz" dedi.

'HEM DÖVİZ GETİRİYOR HEM KÜLTÜRÜMÜZ TANINIYOR'

Merkezde her bir ürünün uzun uğraşlar sayesinde meydana geldiğini aktaran Mehmet Sait Kılıç, 1 yılda 50 halı dokunduğunu ve bu halılarında Japonya'ya ihraç edildiğini belirtti.

Bu sayede Japonya'da Türk kültürünün tanınmasına katkı sağlandığını söyleyen Kılıç, aynı zamanda ülkeye döviz girdisi sağladıklarını ifade ederek, "Burada 14 kadın halı dokuyor. Bunu İŞKUR işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Burada bir tane usta öğreticimiz var 14 tane de kursiyer bayanımız var. Üretim öğrenme hızına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Mesleği ilk öğrenenler biraz acemi olduğu için üretim biraz daha düşebiliyor. Üretilen halı sayılarımız her tezgahta kadınların el hızına bağlı olarak değişiyor. İlçemiz küçük bir ilçe. Bir vesile olmayınca kadınlar evlerinden çıkamıyor. İş alanları da sınırlı olduğu için. Bu meslek de kendi yapılarına uygun olduğu için hepsi severekten memnun olaraktan buraya geliyorlar. Halılar el emeği olduğu için her halıya bir düğümle başlanıyor. El emeği göz nuru olduğu için üretim süreci uzuyor. Her tezgahta bir halı üretiliyor ve bu halıyı iki kişi yaklaşık iki ayda dokuyor. Bir kişi olarak düşündüğümüz takdirde bir halı dört ayda dokunabiliyor. Bir yıllık süreçte de burada yaklaşık 45-50 halı dokunabiliyor. Bu halılarımızı da bir firma aracılığıyla Japonya'ya ihraç ediyoruz. Orada hem Türk kültürünü tanıtıyoruz hem de ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kursta eğitim gören kadınlarda kurs sayesinde ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını söyleyerek, halı dokumanın terapi niteliğinde olduğunu belirtti.