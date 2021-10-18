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Gelibolu'da tarihe dalış | "1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi" - Son Dakika

Gelibolu'da tarihe dalış | "1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi"

18.10.2021 14:45

Çanakkale Boğazı'nın dalgalarının altında yatan 14 gemi enkazından oluşan yeni sualtı müzesi, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri arasında yaşanan çatışmalara ışık tutuyor.

Çanakkale Boğazı'nın dalgalarının altında yatan 14 gemi enkazından oluşan yeni sualtı müzesi, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri arasında yaşanan çatışmalara ışık tutuyor. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık gemi dalış turizmine açıldı.

Gelibolu'da tarihe dalış | 1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi

Seddülbahir Kalesi, Çanakkale Boğazı, Osmanlı Devleti, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Gelibolu'da tarihe dalış | '1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelibolu'da tarihe dalış | "1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi" - Son Dakika
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