Gelibolulu balıkçı 7 kilogramlık levrek avladı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir balıkçı 7 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.

Boğazda lüfer akınının başlamasıyla kısmetleri için denize açılan balıkçılardan Hasan Akçay (48), Gelibolu açıklarına ağ bırakıp beklemeye başladı.

İlk ağları boş gelen Akçay, ağın içinde bir balık olduğunu fark etti. Ağırlaşan ağı tekneye çeken Hasan Akçay, 7 kilogramlık levreği görünce büyük sevinç yaşadı.

Duruma çok sevindiğini belirten balıkçı Akçay, "Ağlar boş gelince üzülmüştüm, birden ağırlaşınca meraklandım, birkaç kulaç daha çekip bu levreği görünce Allah bereket versin deyip sevindim. Balıkhanede 100 liradan sattım." dedi.

Balığı alan Bahçeler Balıkçısı Özgan İş ise "Böyle balıklar uzun zamandır nadir düşüyor. Bunların müşterileri özel. Hemen levreği İstanbul'a gönderdik." diye konuştu.