Üye Girişi
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI - Son Dakika

GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI

24.10.2021 12:00
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI

SON yıllarda dış mekanlarda gerçekleşen düğün fotoğraflarına ilginin artması, korsan fotoğrafçıları da ortaya çıkardı.

SON yıllarda dış mekanlarda gerçekleşen düğün fotoğraflarına ilginin artması, korsan fotoğrafçıları da ortaya çıkardı. Vergi vermeden fotoğrafçılık yapıldığını söyleyen İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı, gelin ve damatları korsan fotoğrafçılara karşı uyardı.

İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı, Sarıyer'de düğün fotoğrafı için akın edilen noktalarda gelin ve damatlara uyarıda bulundu, çekim yapanların da belgelerini kontrol etti. Genç çiftler, düğün fotoğrafçısı seçerken mutlaka vergi mükellefi ve oda kaydı olan fotoğrafçı tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Camcı, Amacımız, vergi ödeyen resmi kayıtlı fotoğrafçılarımızın çıkar ve menfaatlerini korumanın yanı sıra evlenen genç çiftlerimizin de bu mutlu günlerin kayıtlı fotoğrafçılarla çalışmasını sağlayabilmek. Bizler kamu spotu oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü genç çiftlerimiz çok mağduriyet yaşıyor. Çifter sosyal medyadan kendilerine fotoğrafçı bulup paralarını ödüyor. Fotoğraflar ve videolar çekiliyor. Ama mutlu sonla sonuçlanmıyor. Çünkü yetki belgesi olmayan fotoğrafçı parayı alıp kayıplara karışıyor dedi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞAN FOTOĞRAFÇILARDA EN AZ YÜZDE 70

Camcı, sözlerine şu şekilde devam etti İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası olarak bugün de denetimlerimize devam ediyoruz. Biz oda olarak ceza kesme yetkisine sahip değiliz. Fakat iş yeri denetim tutanakları tutuyoruz ve kayıt dışı olan arkadaşların tespitini yapıyoruz. Bir yıl içerisinde 40- 50 milyon lira kayıp. Aynı zamanda kayıt dışı çalışan fotoğrafçılarda en az yüzde 70 civarında. Biz bu arkadaşların fotoğraf çekmelerine karşı değiliz. Bizim amacımız bu işi yapan arkadaşların vergi mükellefi olmaları.

FOTOĞRAFÇI SEÇERKEN YETKİ BELGESİ OLUP OLMADIĞINA BAKMADIM

Gelin Yasemin Üzen Fotoğrafçımı sosyal medyadan buldum. Araştırıyordum zaten. Sayfaya bakarken verilen pozlara ve renklerin uyumuna dikkat ettim. Yetki belgesi olup olmadığına bakmadım. Kendisine güvendim. Gün sonunda fotoğrafçıya ulaşamazsam kötü hissederim. Çünkü o anı bir kere yaşıyorsunuz. Artık her şeyin korsanı çıkıyor diye konuştu. Damat Bayram Oral, Korsan fotoğrafçıya denk gelmemek için iyi bir araştırma yapmak lazım. Yetki belgesi olup olmadığına bakmak lazım dedi.

ÇİFTLER MAĞDUR VE ŞİKAYETÇİ

5 senedir yetki belgesinin olduğunu söyleyen fotoğrafçı Osman Nilay, Evlenen tüm çiftler, anlaştıkları fotoğrafçılara yetki belgelerini sorsun. Çünkü sezon içinde 500 ve 1000 arası damat ve gelinle çalışıyoruz. Bunların yaklaşık 100 ya da 200 tanesi mağdur ve şikayetçi. Çiftler bir fotoğrafçıyla anlaşıyor, kaporayı yatıyor ancak bir daha o fotoğrafçıya ulaşamıyor. Ancak fotoğrafçının yetki belgesi olsa böyle bir şey olmasının imkanı yok ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçısını sosyal medyadan bulduğunu belirten gelin Aysun Tanrıkulu, Kendisine güvendik ve çekim yapmak istedik. Kendisiyle çalışmaya başlamadan önce de yetki belgesini sordum diye konuştu.

GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI
GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI

İstanbul, Sarıyer, Vergi, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı 12:05 Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var 11:49 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti 11:23 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu 10:40 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli 10:29 Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı

Son Dakika Haberleri
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
11:48 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var
11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
11:22 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu
11:09 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
11:06 Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi         
12:12
Dükkanın kamerasında tüyleri diken diken eden detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu Dükkanın kamerasında tüyleri diken diken eden detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu         
12:03
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar         
11:23
HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler         
11:10
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira         
10:31
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar         
10:27
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 12:31:22. #1.13#
SON DAKİKA: GELİN VE DAMATLARA, 'KORSAN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI' UYARISI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement