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Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (2) - Son Dakika

Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (2)

13.10.2021 16:23
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (2)

TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi Atsız, çıkarıldığı Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi Atsız, çıkarıldığı Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

'MUTLUYUM' PAYLAŞIMIÇerkezköy'de kayınpederi Fehmi Atsız'ın bıçaklayıp cesedini testere ile parçaladığı Kırgızistan uyruklu Ayat Adsız'ın, 3 gün önce sosyal medya hesabından 30 yaşına girdiğini belirterek paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Adsız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Özetlemeyeceğim, grupça. Nasıl olduysa öyle oldu. O zaman böyle yapmalısın. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım, 'Mutlu musun?' Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var? Mutluluğum var, neşe oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim ev. Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30'una karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil. Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü 30 yaşında hala başlıyor. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi ben hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk, aşk? O var, yaşıyor ve yaşıyor ama başka birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var? Bilemiyorum. Güçlü, bilge, sadece daha iyi olduğuna inanacağımı biliyorum. O zaman 30 yaşın kutlu olsun!!!! 5.55 anneciğim hayat için teşekkürler."


Sulh Ceza Hakimliği, Kırgızistan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (2) - Son Dakika
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