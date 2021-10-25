Gelinlik ve damatlık yerine yangın söndürme tulumu giydiler - Son Dakika

KIRIKKALE Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın ilk müdahale ekibinde görev yapan Çetin Delice ve ev kadını Neşe Kapucu, düğünlerinde gelinlik ve damatlık yerine yangın söndürme tulumu giyerek, sembolik yakılan ateşi söndürdü.

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü Kırıkköyü Yangın İlk Müdahale ekibinde görevli Çetin Delice, nişanlısı Neşe Kapucu'ya düğünü iş yerinin bahçesinde yapmayı, gelinlik ve damatlık yerine de iş elbisesi olan yangın söndürme tulumu giymeyi teklif etti. Kapucu'nun teklifi kabul etmesi üzerine Kırıkköyü Yangın İlk Müdahale binasının bahçesi, düğün için hazırlandı. Çift, düğünde davetlilerin karşısına yangın söndürme tulumu ile çıktı. Çift, alanda yakılan sembolik ateşe de müdahale etti daha sonra davetlilerle doyasıya eğlendi.

Çetin Delice, orman yangınlarının büyük felaket olduğunu, bu yangınlarla uğraşanların ve zorluğu çekenlerin orman işçileri olduğunu söyledi. Delice, "Bu zorluğu onlarla birlikte aileleri ve sevdikleri de çekiyor. Ben de evlenmekte olduğum eşime bunu anlatmak istedim ama sözün yetersiz olduğunu düşünüp bir de gerçekte dışarıda yapmasını istedim. Çok da hoşumuza gitti. İnşallah beğenmiştir. Yangın gerçekten zor bir olay. Eşime 'Böyle bir şey yapar mısın, elbise mi giyer misin, benim gibi baretimi giyip orman işçisi olabilir misin, yangınla savaşa bilir misin?' dedim. O da kabul etti. Kabul ettikten sonra sahada böyle bir düzen kurduk. Herkes de olumlu karşıladı. Ben bu kıyafetten onur duyuyorum. Eşim de bana saygı gösterdi" dedi.Eşinin isteğini kırmadığını ve iş elbisesini giydiği için gurur duyduğunu söyleyen Neşe Kapucu ise "İşinin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Bunu uygulamalı bir şekilde gördüm, yaşadım. Bir nevi ormanları koruyor. Yaptığı işle gurur duyuyorum" diye konuştu.