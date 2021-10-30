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(geminin sürüklenmesinden yeni görüntü) BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ - Son Dakika

(geminin sürüklenmesinden yeni görüntü) BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ

30.10.2021 16:30
(geminin sürüklenmesinden yeni görüntü) BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ

İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi.

İstanbul DHA - İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.Açıklamada, "Kılavuz Kaptanımızın yerinde ve etkin müdahalesiyle demir atan MEDKON MRA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Mehmetçik römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz eşliğinde Ahırkapı'ya çekilecek" bilgisi yer aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (geminin sürüklenmesinden yeni görüntü) BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ - Son Dakika


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