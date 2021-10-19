Gemlik Kurşunlu Mahallesi ile Mudanya arasında yol yapımı sürüyor - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi ile Mudanya ilçesi arasında yol yapımı çalışmasına devam ediliyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel ile AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit, yol çalışmalarını inceledi.

Milletvekili Zafer Işık, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, yolda önemli bir aşamaya gelindiğini bildirdi.

Gemlik ile Mudanya'yı mahalle kadar yakınlaştıracak olan yolun toplam maliyetinin, viyadükler ve kamulaştırmalarla 150 milyon lira civarında olduğunu belirten Işık, " Altıntaş'taki birinci köprü de tamamlandı. 2022 yılı sonuna kadar yolun önemli bölümü tamamlanacak, 2023 yılında da kullanılabilir hale gelecek." dedi.

Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel ise 21,5 kilometrelik yolun 7 kilometresinin tamamlandığı bilgisini vererek, "Altıntaş viyadük çıkışı ve köprülü geçiş sonrasında, yolun önemli kısmı tamamlanacak." diye konuştu.

Güzel, yolun 1 Temmuz 2023'te açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.