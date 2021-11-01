Genç basketçi sahada yere yığıldı - Son Dakika

Genç basketçi sahada yere yığıldı

Bursa FastLine Gençlik Kulübü sporcusu Canberk Coşkun, lig maçı mücadelesinde saha içinde bir anda yere yığıldı.

Bursa FastLine Gençlik Kulübü sporcusu Canberk Coşkun, lig maçı mücadelesinde saha içinde bir anda yere yığıldı. Salonda bulunanları korkutan olayda, genç sporcu maçı tamamlayamayarak hastaneye kaldırıldı. Bursa Gençler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mustafakemalpaşaspor Belediye Büyük Erkek Basketbol Takımı, Bursa FastLine Gençlik Kulübü ile parke mücadelesinde karşılaştı. Mustafakemalpaşa Kapalı Spor Salonu'nda oynanan sezonun ilk maçında talihsiz bir olay yaşandı. Karşılaşmanın bitimine iki dakika kala FastLine Gençlik Spor Kulübü oyuncusu Canberk Coşkun, ribaunt mücadelesi sırasında yere düştü. Boynunu oynatamayan, ellerinde ve kollarında uyuşma olan sporcuya, ambulans ile salona gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sporcunun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Maç, FastLine Gençlik Kulübü'nün 51-86'lık galibiyetiyle noktalandı. - BURSA

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak

Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu

Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi

Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe

Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak

Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü

300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada