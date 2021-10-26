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Genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

Genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

26.10.2021 18:52

Genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada Zeytinburnu sahilinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı Zeytinburnu sahil yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına araba çarptı.

Genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

Zeytinburnu sahilinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

İSTANBUL - Zeytinburnu sahil yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri uçan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 19 Ekim günü Kennedy Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Asya Aydos, yolun karşısına geçmek için orta refüje kadar geldi. Yoldan geçen araçları bekleyen Aydos, bir anda karşıya geçmek için yola çıktı. Sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil hızını alamayarak yola çıkan Aydos'a çarptı. Aydos, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre havaya uçarak yere düştü. Kazada ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi o anda çevrede bulunan bir vatandaş yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç kadın ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Aydos, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Kaza anı kamerada

Yaşanan feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, genç kadının orta refüje kadar geldiği ve araçların geçmesini beklediği görülüyor. Kadının yola çıkmasıyla seyir halindeki bir otomobil kadına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın havaya uçarak yere düşüyor. Olayı gören çevredeki esnaf yardıma koşuyor.

"Tahmini 40 - 50 metre havaya uçtu"

Yaşanan kazayı anlatan görgü şahidi Sinan Oruç, "Hanımefendi karşıdan karşıya geçiyordu. İlk üç şeridi geçti. Tam ortaya geldiğinde hafif sağına baktı. Bir araç geçti. Yanlış bilmiyorsam Doblo markaydı. O araç geçtikten sonra yola atladı. Yola atladığında da BMW markalı bir araç hanımefendiye çarptı. Tahmini 40 - 50 metre havaya uçtu. Yere düştükten sonra zaten nabzı yoktu. Dişleri çıkmıştı. Dizleri dönmüştü" dedi.

"Nabız yoktu"

Ambulans ve polisin 2 dakika içinde geldiğini söyleyen Oruç, "Çok hızlı şekilde geldiler ama nabız yoktu. Bizim buradaki bir misafir kalp masajı yapmaya çalıştı ama nabız yoktu. Dişleri çıkmıştı. İç kanamadan hasta vefat etmişti. Bilinçli bir vatandaştı. İlk yardım biliyordu" diye konuştu.

"Çarpan araç şoförü şok geçirdi"

Çarpan aracın çok hızlı olmadığını dile getiren Oruç, "Karşıdan gelen araç da çok hızlı değildi. Çünkü biz olaya direkt şahit olduk. Karşıya dikkatsiz bir şekilde geçmesiyle meydana geldi. Çarpan araç kaçamadı, olay yerinde şok geçirdi. Korktu. Ailesi geldi. Sakinleştirmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada
Genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada
Genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada
Genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

Zeytinburnu, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika


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