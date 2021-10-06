Genç kızın başörtüsünü çıkarıp, darbettiği iddia edilen dolmuş şoförü ile eşi hakim karşısında - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz (23) ile tartışan ve genç kızın başörtüsünü çıkarıp, darbettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan E. ve eşi Yeliz E.'nin yargılanmasına başlandı. Savunması alınan Yeliz E., üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve Rabia Yılmaz'ın kendisine 'O…u' şeklinde küfredip tokat attığını ileri sürdü. Ramazan E. ise "Eşimin yüzüne tokat attığı için, eşim de kendisini korumak amacıyla karşılık verdi. Ben arbede sırasında başörtüsünü çıkarmadım, sadece ense kısmından tutup çektim" dedi.

Olay, geçen 22 Temmuz'da, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir ATM'den para çeken ve yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz, o sırada geriye manevra yaparken bacağına çarpan dolmuş şoförü Ramazan E. ile tartıştı. Yılmaz, tartışma sırasında darbedildiğini, başörtüsünün zorla çıkarılıp başörtüsü üzerinden hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek, polise şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Ramazan E. hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Yeliz E. hakkında ise 'hakaret', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

'RABİA YILMAZ, 'KENDİNE GÜVENİYORSAN ÖZÜR DİLET' DEDİ'Ramazan E. ve Yeliz E., bugün İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi 'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanıkların yanı sıra Rabia Yılmaz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifadesi alınan Ramazan E., olay günü koronavirüs aşısı olmak için evlerinden çıktıklarını belirterek, "ATM'ye uğradık. Benim işim bitince arabada bulunan eşimin yanına gittim,araç ile geri gelirken Rabia Yılmaz'a dokunmuşum, bu doğrudur. Benim aracımı çalıştırıp hareket etmem ve aracı Rabia Yılmaz'a dokundurduğum mesafe 1 metredir. Ben geri geri gittim, aynaları kontrol ettim fakat aracım büyük olduğu için göremedim. Kendisinden özür dilemek için camdan bakınca hakaretler işittim. 'Pez…k, geri zekalı' diye hitapta bulundu, bunun üzerine karşı tarafın bayan olması sebebi ile eşime ilgilenmesini söyledim. Eşim de kendisine 'Bir bayan olarak bu kelimeler size yakışıyor mu?' deyince aynı cümleleri eşime sarf etti. Eşim kendisini uyardı, özür dilemesini istedi, kendisi hala hakaret etmeye devam etti. Eşime ağza alınmayacak bir cümle kullandı. Eşime 'O…u' diye hitap etti. Eşim 'Derhal özür dilemelisin' dedi. 'Kendine güveniyorsan bana özür dilet bakalım' dedi. Eşimin yüzüne tükürerek tokat attı. Eşim de kendisini korumak adına karşılık verdi. Sonradan ben müdahale etmeye başladım, Rabia Yılmaz'ın ense kısmından tutup çektim, eşimi de kolundan tutarak arabaya bindirdim ve oradan uzaklaştım" dedi.'BANA TOKAT ATTIĞI İÇİN YÜZÜNE BİR TANE VURDUM'İfadesi alınan diğer tutuksuz sanık Yeliz E. ise eşinin olay günü ATM'ye para yatırdığını ve araçla geriye doğru manevra yaparken Rabia Yılmaz'a değdiğini belirterek, "Kendisi direkt küfürlere başladı, biz şaşkınlık içinde kaldık. Rabia Yılmaz, bağırıp çağırmaya ve hakaretlerine devam etti, kendisine bir bayan olarak yakıştırmadığımı söyledim. Biz olayı büyütmedik kapattık. Kendisini tanımayız, bilmeyiz. Biz karşıya geçtik, önümüzde araçlar vardı. Rabia Yılmaz, bizi görünce arkasını döndü, bizi fark edince tekrar hakaretlerine devam etti. Bana 'O….u' deyince özür dilemesini söyledim, bunu söylerken araçtaydım. 'Araçtan in de özür dilettirebiliyorsan dilettir' dedi. Araçtan indim, vatandaşın bir tanesi araya girdi, vatandaş Rabia Yılmaz'a dönüp ağır küfrettiğini özür dilemesi gerektiğini söyledi. Rabia Yılmaz benim suratıma tükürdü, kendimi korumak amacıyla aramızda arbede yaşandı. Ellerini tutmaya çalıştım, bana tokat atınca kendimi korumak amacıyla ben de bir tane yüzüne vurdum. Başörtüsü ile benim bir alakam yoktur. Hiçbir parti ile alakam yoktur. Ben Rabia Yılmaz'ın da hangi partiye mensup olduğunu bilemem" diye konuştu. 'KOCAMA GERİZEKALI DİYEMEZSİN' DEDİ'Duruşmada dinlenen Rabia Yılmaz da polise verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirterek, "Yaya geçidinden karşıya geçmem gerekiyordu. ATM'lerin önünde dururken sanığın aracı duruyor sandım. Üzerimde kırmızı bir gömlek bulunuyordu. Beni görmemesi imkansızdı. Araç geri geldi, ben hemen bunun üzerine kafamı eğerek 'Burada ben varım' dedim. Beni görmemiştir diye bu şekilde uyardım. Böyle bir şey söylememişim gibi geri gelmeye devam etti ve dizime çarptı. Ben de bunun üzerine uyarı mahiyetinde 'Abi geri zekalı mısın? Beni görmüyor musun? Çarpıyorsun' dedim. Kafasını aracın camından dışarıya çıkarttı beni ilk defa görüyormuş gibi bağırmaya başladı. 'Senin orada ne işin var. Yol benim. Görmedim' gibi bir şeyler söyledi, ben karşıya geçtim. Arabada bulunan şahıs, 'Sen kocama nasıl böyle bağırabilirsin?' diyerek bağırmaya başladı. 'Kocama geri zekalı diyemezsin' dedi. Ben karşıya geçmiştim, karşıya geçmek uzun bir mesafedir. Arabanın güzergahı yokuş aşağıya bakıyordu. İkimizin ilerleyeceği yerler farklıydı. Geri geri gelerek dönüş yaptı ve benim yanıma aracı sürmeye başladı" dedi.'BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARTTI'Yılmaz, Yeliz E.'nin kendisine 'Geri zekalı sensin. Namussuz' şeklinde laflar söylediğini ifade ederek, "Ben kendisi ile muhatap olmamaya çalıştım. Araç yanımda durdu, bayan şahıs bana 'Özür dileyeceksin' dedi. Ben de 'Çarpan sizsiniz. Siz özür dileyeceksiniz' dedim. Erkek şahıs bana 'Özür dilemezsen sen o….sun' diyerek hakarette bulundu. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken bayan şahıs aşağıya indi ve üzerime saldırdı. Bunun sebebi kocasına hakaret etmemden ziyade kapalı olmam olabilir. Bana 'Sen kapalısın da namuslu musun? Ben açığım senden daha namusluyum' dedi. Bayan şahıs bana tokat atmaya başladı. Ben kafamı tutmaya çalıştım, bayan şahıs üzerime saldırarak başörtümü başımdan çıkarttı. Ben baş örtümü takmaya çalıştıkça bana tokat atmaya devam ediyordu. Bana o esnada 'Başını kapatma o…u' diye bağırıyordu. Eşi bir hışımla aşağıya indi, ben ellerimle kafamı kapattığım için yüzüme tokat atamadı. Eliyle sırtıma vurdu, yoldan gelen geçen birkaç kişi yardımıma koştular" dedi.Yılmaz, Yeliz E.'nin kendisine "Sen dua et ben özel bir yerde çalışıyorum, yoksa seni mahvetmiştim o...u." diyerek hakaret ettikten sonra uzaklaştığını ileri sürdü.

Hakim, sanıkların tutuksuzluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.