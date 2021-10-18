Genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla Afrika'nın yükselen ülkesi Angola - Son Dakika

Dünyanın en genç ülkelerinden Angola, büyüme hızı ve sahip olduğu zengin kaynaklarla kıtanın en hızlı yükselen ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Nüfusunun yüzde 46'sının 15 yaşın altında olduğu ülke, dünyanın en genç 4. ülkesi konumunda. Ülkenin başkenti ve en kalabalık kenti olan Luanda, aynı zamanda kıtanın en eski sömürge kentlerinden kabul ediliyor. 1975'te kazanılan bağımsızlıktan sonra 2002 yılına kadar iç savaşa sahne olan ülkede alt ve üstyapı faaliyetlerinin yanı sıra tarım ve sanayi alanında büyük boşluk bulunuyor.