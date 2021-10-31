Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye giren eserler sergilenecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye giren eserler, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

Serginin açılışı, yarın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek ödül töreniyle yapılacak.

Bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla düzenlenen ve bu yıl Yunus Emre'nin Vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla "Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri" temasıyla gerçekleştirilen yarışma sonucu seçilen 40 eserden oluşan sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ödüle layık görülenler

Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne Veli Aras Yalçınkaya, Kemal Kahveci, Beyza Durhan, Melis Hatice Yamur, Ezgi Şen layık görüldü.

Mansiyon Ödülü'nü de Abdulvahap Uzunbay, Kübra Gürleşen, Nazire Eser Bakım, Hilal Demirtaş ve Koray Bıyıklı aldı.

Yarışmada eserleri sergilemeye hak kazanan sanatçılar ise Funda Çetgin, Sevgi Atan, Tuğba Aydın, Ece Kibaroğlu, Süreyya Noyan, Sevdiye Cerrahoğlu, Osman Batuhan Türker, Özgün Şahin, Melek Merve Tokuyan, İlhak Altıparmak, Selim Çınar, Öznur Şahinkaya, Uğur Bişirici, Eylül Savaş, Halil Ege Balkıs, Ali Yerli, Erdoğan Paksoy, Nazlı Yağmur Aydın, Nadide Gürcüoğlu, Gülşen Ünal, Gülçin Akbaş, Nurcan Kaya, Zeynep Merve Çiçek Mızrak, Hasret Şahin, Zeynep Kılınç, Ayşenur Pekcan, Mert Yılmaz, Muhammet Halil Alkış, Yağmur Kevser Barutçu ve Uzay Doğan oldu.