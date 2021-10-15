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Gençler Eskişehir'in yönetiminde söz alıyor - Son Dakika

Gençler Eskişehir'in yönetiminde söz alıyor

15.10.2021 14:57
Gençler Eskişehir'in yönetiminde söz alıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve National Democratic Institute (NDI) işbirliğince düzenlenen Paydaş Haritalama ve Paydaş Katılımı Süreçleri Toplantıları devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir'e özgü "Gelecek Sensin Şehir Sensin" sloganı ile temelleri atılan Gençlik Platformu çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlerin kentin geleceğine yönelik karar alma, politika geliştirme ve çözüm üretme süreçlerine aktif katılımını amaçlayan Gençlik Platformu, gerçekleştirdiği toplantılarla çalışma rotalarını belirlemeye başladı.Şehir hakkında söz sahibi olmak isteyen gençler, Haller Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Son olarak gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar, altyapı, çevre, ulaşım ve dezavantajlı gruplar olarak 4 ayrı çalışma grubu oluşturdu. Çalışmak istedikleri odak grubunu seçen gençler, kendi aralarında bu konular hakkında sorunları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirdi. Fikir alışverişlerini aralarından seçtikleri grup sözcüsünün sunumu ile arkadaşlarıyla paylaşan gençler, bir araya gelmekten ve Eskişehir için yeni fikirler üretmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Aralık sonunda Gençlik Platformu çalışmaları kapsamında Eskişehir'e özgü Türkiye'de ilk kez bir Gençlik Politikası oluşturulması sağlanacak.

Gençler Eskişehir'in yönetiminde söz alıyor

Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gençler Eskişehir'in yönetiminde söz alıyor - Son Dakika


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