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Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi - Son Dakika

Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi

22.10.2021 10:42
Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi

Gaziantep'te, yaklaşık bir buçuk yıl önce 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan tartışmanın güvercin besleme meselesinden değil, sosyal medya üzerinden bir kızın kışkırtması sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te, yaklaşık bir buçuk yıl önce 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan tartışmanın güvercin besleme meselesinden değil, sosyal medya üzerinden bir kızın kışkırtması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Yaşanan tartışmanın iç yüzünün uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldığını belirten Avukat Abdullah Aksoy, olay sonrası aileler arasında başlayan husumetin ise barış yemeği ile sonlandırıldığını vurguladı.

Olay, 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Hz. Yakup Cami yakınlarında 16 yaşlarındaki 4 çocuk besleme güvercinleri yüzünden tartışma yaşamış, kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu 16 yaşındaki Tamer Yiğit vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Tamer Yiğit'in ölümüne sebep olan Fayat A., Yakup A. ve İbrahim Halil D. isimli 3 çocuk yakalanarak gözaltına alınmış, olayın direkt sorumlusu olarak belirlenen Fayat A. ile Yakup A. isimli iki kardeş tutuklanmıştı. Yaşanan olayın ardından ise aileler arasında husumet başlamış ve maktulün yakınları, zanlıların evini ateşe vermişti.

Kavga, sosyal medyadan bir kızın tahrik etmesi sonucu çıkmış

Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan olay sonrası 16 yaşındaki Tamer Yiğit, aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından soruşturma derinleştirilirken, olayın iç yüzünün çok farklı olduğu ortaya çıktı. 16 yaşlarındaki dört çocuğun tartışmasıyla başlayan ve bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayın sosyal medya üzerinden şahısları kışkırtan ve birbirinin üzerine gönderen bir kız yüzünden çıktığı belirlendi.

"Olayın esasında güvercin meselesi değil de kız meselesi var"

Yaşanan süreci anlatan ve olayın iç yüzünün uzun süre sonra ortaya çıktığını vurgulayan sanıkların avukatı Abdullah Aksoy, "Bir buçuk yıl önce yaşanan olayın iç yüzü medyaya yansıyanlardan çok daha farklı. Olayın esasında güvercin meselesi değil de kız meselesi var. Olay, 700 kilometre uzaklıktaki bir kızın sosyal medya üzerinden maktulü araması ve maktulü tahrik etmesi sonucu başlıyor. Kız çocuğu, maktule sosyal medya üzerinden ulaşarak baş zanlının üzerine gönderiyor. Sonrasında iki şahıs karşı karşıya gelince bir tartışma yaşanıyor ve tartışmanın neticesi ölümle sonuçlanıyor. Yani olayın meydana geliş sebebi güvercin değil, sosyal medya üzerinden gerçekleşen tahrik ve tartışmadır" dedi.

"Aileler barıştırıldı ama yargı süreci devam ediyor"

Olay sonrası iki aile arasından husumet başladığını ve bu sürecin kan davasına dönüşmek üzereyken iki ailenin barıştırıldığını da aktaran Avukat Abdullah Aksoy, "Tabi ki bu olay çok üzücü bir olay, ölen çocuğa Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu hadisenin olmasını kimse istemezdi. Sonrasında olayın sıcaklığıyla aileler arasında istenmeyen hadiseler da yaşandı ama sonuç olarak toplumsal barış için aileler bir araya geldi. Ailelerin barış için bir araya gelmesi sonuç olarak çok güzel. Aileler, Gaziantep'in Nizip ilçesinde kanaat önderleri, yetkililer ve aile büyüklerinin de desteğiyle barış yemeğinde bir araya gelerek husumeti sonlandırdı. Zaten olayla ilgili yargı süreci de devam ediyor" diye konuştu.

Aileler barış yemeğinde bir araya geldi, husumet sona erdirildi

Cinayetle sonuçlanan ve 16 yaşındaki bir çocuğu hayattan koparan olayın ardından aileler arasında başlayan husumet, kanaat önderleri, yetkililer ve aile büyüklerinin araya girmesiyle tatlıya bağlanarak sonlandırdı. Barış yemeğinde dualar okunarak aile bireylerinin el sıkışması sağlandı. Yapılan konuşmaların ardından barış yemeğine katılan iki ailenin büyükleri el sıkışarak ve birbirlerine sarılarak husumeti sonlandırdı. Barış yemeğine iki ailenin bütün fertleri ile Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, ilçe emniyet amiri, ilçe jandarma komutanı, kanaat önderleri, diğer yetkililer ve aile büyükleri katıldı.

Olayla ilgili yargı sürecinin ise devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi
Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi
Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi
Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi
Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi
Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi
Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi

Abdullah Aksoy, Gaziantep, Mayıs, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi - Son Dakika


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