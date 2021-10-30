Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman'da bazı programlara katıldı.

Temasları kapsamında kentte bulunan Bakan Kasapoğlu, Hasankeyf ilçesini ziyaret etti.

İlçede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Tarihe Derin Dalış" programının açılışını yapan Kasapoğlu, Ilısu Baraj Gölü'ne dalış yapan gençleri izledi.

Daha sonra Batman Üniversitesi kampüsündeki Gençlik Merkezini ziyaret eden Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Av. Sedat Özevin Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, kitap dağıttı.

Kasapoğlu, kentteki bir lokantada da yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi.