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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muğla'da yatırımları inceledi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muğla'da yatırımları inceledi

24.10.2021 20:07
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muğla'da yatırımları inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'da 2 bin 24 kişilik Turgutreis Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu, öğrencilerle futbol, voleybol ve basketbol oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'da 2 bin 24 kişilik Turgutreis Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu, öğrencilerle futbol, voleybol ve basketbol oynadı.

Kasapoğlu, Muğla'da Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen "Yarının Sultanları" programının ardından kentte bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Muğla Valiliğini de ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Kasapoğlu daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüs alanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Ofisi ziyaret etti. Burada Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve yetkililer tarafından karşılanan Kasapoğlu, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, gençlerle sohbet edip müzik atölyesinde türkü dinledi.

Muğla'da yapımı tamamlanarak hizmete açılan 2 bin 24 kişilik Turgutreis Öğrenci Yurdunda da incelemelerde bulunan Kasapoğlu, burada yurtta kalan öğrencilerle futbol, voleybol ve basketbol oynadı.

Yurttaki yemekhaneyi gezerek bilgi alan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Kasapoğlu, yurtta kalan bazı öğrencileri de odalarında ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Kasapoğlu buradaki incelemelerin ardından Ula ilçesine geçip, Bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan İsmail Akkaya Çok Amaçlı Sosyal Etkinlik Alanı ve Boğa Güreşi Arenasını gezdi. İlçedeki Gençlik Merkezini de ziyaret eden Kasapoğlu, gönüllü gençlerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Yatağan ilçesine geçen Kasapoğlu, burada Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yatağan Belediyesi tarafından yaptırılan ve tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezini gezdi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'den bilgi alan Kasapoğlu, merkezin kısa sürede tamamlanması için gerekli desteğin de verileceğini belirtti.

Toksöz, Bakan Kasapoğlu'na yöreye özgü çeşitli hediyeler takdim etti.

Bakan Kasapoğlu'nun kentteki programlarına Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, bazı belediye başkanları ve yetkililer de eşlik etti.

Mehmet Kasapoğlu, Turgutreis, Futbol, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muğla'da yatırımları inceledi - Son Dakika


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