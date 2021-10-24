'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz' - Son Dakika

'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz'

TUNCELİ - Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli'deki dağlık alana pist olmamasına rağmen kusursuz bir şekilde yaklaşan helikopter pilotunun görüntülerini paylaştı. Söz konusu paylaşımda, "Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Tunceli'deki dağlık alana pist varmış gibi büyük bir profesyonellikle yaklaşarak askerleri alan helikopter pilotunun görüntülerini paylaştı. Görev yapan arkadaşlarını almak için soğuk kanlılıkla dağlık alana yaklaşan pilotun o görüntüleri ise kısa sürede büyük etkileşim aldı. Söz konusu paylaşımda ayrıca, "Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz" ifadelerine yer verildi.