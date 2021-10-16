GERCÜŞ KAYMAKAMI SİNANOĞLU, PEKMEZ KAYNATTI - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çukuryurt köyünde bağbozumu çalışmaları yapan vatandaşları ziyaret edip, üreticilerle birlikte pekmez kaynattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ??İlçemizde 47 bin dekar bağ alanımız bulunmakta, bu alanın yaklaşık 30 bin dekarını sofralık ve şıralık olarak tüketilen mezrone üzümü oluşturmaktadır" dedi.

Gerçüş Kaymakam Server Sinanoğlu beraberinde, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan'la birlikte Çukuryurt köyünde bağbozumu sonrasında çalışma yapan vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam Sinanoğlu, pekmezin yapım aşamaları ile ilgili bilgiler alıp, kendileri ile birlikte pekmez kaynattıktan sonra üreticilere bereketli günler diledi.

PEKMEZ MESAİSİ

Pekmez kaynatma etkinliğine katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ??Zaman zaman köy ziyaretlerini yaparak üreticilerimizin ürünlerini yerinde inceliyoruz. Çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. İlçemizde 47 bin dekar bağ alanımız bulunmakta, bu alanın yaklaşık 30 bin dekarını sofralık ve şıralık olarak tüketilen mezrone üzümü oluşturmaktadır. Mezrone üzümünü çiftçilerimiz Eylül sonu ile Ekim ayının başından itibaren bağ bozumu yaptıktan sonra üzüm sıkma işlemi yaparak üzüm suyu haline getirirler. Üzüm suyunun bir kısmını cevizli sucuk, pestil yapan çiftçilerimiz geri kalan kısmını da pekmez yapmak için kullanırlar. Hedefimiz Gercüş'te üretimi yapılan özellikle mezrone üzümünün işlenmesi için, pekmez yapım işletmesi kurulmasını teşvik etmek, bu sayede marka haline gelen Gercüş pekmezimiz hem yurt içine hem de yurt dışına satışı yapılır. Bu şekilde hem ülke hem de İlçemiz ekonomisine katma değer sağlar" dedi.