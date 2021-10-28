Gercüş'te Bal Ormanı Projesi hayata geçirilecek - Son Dakika

Gercüş ilçesinde bal üretimi ve veriminin artırılması amacıyla Bal Ormanı Projesi hayata geçiriliyor.

İlçede, 1500 dönüm alana kurulumu yapılacak olan bal ormanına her mevsim çiçeklenen defne, harnup, akasya ve arı otları dikilecek.

Proje ile arıların yılın her mevsiminde bal toplamaları amaçlanıyor. Bu kapsamda kışın gelen arıcıların konaklamaları için 2 kilometre yol ve konaklama alanı yapılacak.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Sefik Öner, projenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını kaydederek, bal ormanına ekilecek fidanların çiçek açmasıyla hem bölgenin doğal güzelliğinin artacağını hem de arıcıların doğal ve kaliteli bal üreteceklerini belirtti.