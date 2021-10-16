GEREDE'DE 4 EV 2 SAMANLIK YANDI - Son Dakika

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek yanındaki evlere sıçradı. 4 ev ile 2 samanlığı saran alevler 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Enseliler köyünde meydana geldi. Suat Aslan'a ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Aslan'a ait evin bitişiğindeki 3 ev ile 2 samanlığa sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yanan evler ve samanlıklar kullanılamaz hale gelirken, samanlıkta bulunan bazı kanatlı hayvanlar telef oldu. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı köyde AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlattı.