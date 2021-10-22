Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu - Son Dakika

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Olay, Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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