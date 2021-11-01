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Geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi öldü - Son Dakika

Geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi öldü

01.11.2021 16:48
Geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi öldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şantiyede taşıma yaparken geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi Mehmet Tuğra (58), hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şantiyede taşıma yaparken geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi Mehmet Tuğra (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiye alanında meydana geldi. İnşaatın üst katlarına vinçle malzeme taşıyan N.A., geri manevra yaparken bekçisi Mehmet Tuğra'ya çarptı. Vincin altında kalan Tuğra için arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vincin altından çıkarılan Tuğra'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.Mehmet Tuğra'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, vinç sürücüsü N.A.'yı gözaltına aldı.


Geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi öldü
Geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi öldü

Kadirli, İnşaat, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi öldü - Son Dakika


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