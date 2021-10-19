Germencik'te Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Germencik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Müslüm Yaburga'nın Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Vekili Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Germencik Kaymakam Adayı Gökhan Arslan, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş da katıldı.

Dernek Başkanı Yaburga, bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye teşekkür etti.

Kaymakam Ersin Tepeli ise muhtarların önemine işaret ederek, "Her zaman elimiz ayağımız oluyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Gününüz kutlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş de hizmet için uğraşan bir takımın üyeleri olarak muhtarlara minnet borçlu olduklarını ifade ederek, "Seçilmişinden atanmışına baktığımız zaman bu vatandaşın bizlerden beklentisi çok yüksek ve bugüne kadar eminim hepimiz en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonra da en iyisini yapacağımıza eminim. Gününüz kutlu olsun, omuz omuza bu memlekete hep birlikte bir şeyler yapalım. İnşa edelim." dedi.