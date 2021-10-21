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Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti - Son Dakika

Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti

21.10.2021 16:46
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti

AYDIN'ın Germencik ilçesinde son yağmurların ardından arazilerde oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki çatlaklar, bölge halkını endişelendirdi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde son yağmurların ardından arazilerde oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki çatlaklar, bölge halkını endişelendirdi. Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru, "Yaptığımız ön tespit çalışmalarında kuraklığa bağlı su kullanımıyla ilgili bir durum gibi görünüyor. Ancak net bir tespit için DSİ'nin bölgedeki kuyularının ve çekim miktarının detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor" dedi.

Germencik'te hafta sonu etkili olan sağanak sonrası Hıdırbeyli Mahallesi Karakuyu mevkiindeki incir ve zeytin bahçelerinde 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Arazilerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar, durumu Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru ve Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya'ya iletti. Kuru ve Çetinkaya tarafından bölgede yapılan ön tespit çalışmasında, çatlakların yer altı sularının azalmasından kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Hasan Kuru, bölgede yaptıkları çalışmaların sonucunda hazırlayacakları raporu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sunacaklarını belirterek, "Yer altı su seviyesinin ani düşümü ve aşırı su kullanımına bağlı olarak bir durum olabileceğini düşünüyoruz. Yaptığımız ön tespit çalışmalarında kuraklığa bağlı su kullanımıyla ilgili bir durum gibi görünüyor. Ancak net bir tespit için DSİ'nin bölgedeki kuyularının ve çekim miktarının detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ENDİŞELİYİZ'Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya ise, "Çevre derneği olarak burada çok büyük endişelerimiz var. Bir arkadaşımızın bahçesinde çatlaklar olduğunu duyduk ve ön tespit çalışması için geldik. Gerçekten ürkütücü bir görüntü var. Toprak ikiye yarılmış. Biz bu durumdan çok endişeliyiz. Çatlakların nedenleri hakkında çeşitli söylentiler var. İlçenin başka bölgelerinde de bu şekilde çatlakların olduğu ile ilgili duyumlar da alıyoruz. Depremler bizi daha da tedirgin ediyor. Yapılacak incelemelerin sonucunu merakla bekliyoruz" dedi. 'GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM'Arazisinde oluşan çatlakları gördüğünde çok şaşırdığını dile getiren Sabri Demir (70) de, "10 yıl önce yine çatlaklar olmuştu ama bu daha büyük çaplı oldu. Bize de arazimizin yanından geçen akrabalarımız görüp durumu haber verdi. Görünce çok şaşırdık. Arazimi böyle görünce gözlerime inanamadım. Yağmurda çatlakların içi su doluydu yanına yaklaşmaya korktuk. 5 dönüm arazimizi neredeyse ikiye böldü" diye konuştu.

Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti
Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hasan Kuru, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti - Son Dakika


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