Germencik ve Çine'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ve Çine ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç'in makamında tebrikleri kabulünün ardından İlçe Stadyumunda tören düzenlendi.

Halk oyunu gösterilerinin sunulduğu törende konuşan Kaymakam Gülenç, Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehit ve gazileri minnetle ve şükranla andıklarını belirtti.

Daha sonra bando eşliğinde Türk bayraklarıyla tören geçişi yapıldı. İlçedeki esnaflar da bayram nedeniyle öğrencilere çikolata ve Türk bayrağı verdi.

Çine'de de Yüksel Yalova Stadyumunda düzenlenen törende Kaymakam Turan Erdoğan ve Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, vatandaşların bayramını kutladı.

Kutlama mesajlarının okunmasının ardından konuşan Kaymakam Turan Erdoğan, Cumhuriyet idaresinin Türk milletine verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu belirterek, "Bu değer bizi milli bir devletin, onurlu birer yurttaşları, özgürce düşünen birer bireyleri, eşit hakları olan birer ferdi ve devletin gerçek sahipleri yapmıştır. Cumhuriyet idaresinde milletimiz kederde ve kıvançta bir ve beraberdir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir." dedi.

Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.