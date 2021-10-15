GESİAD Güneydoğu turu düzenledi - Son Dakika

GESİAD Sosyal Etkinlikler Komisyonunun düzenlediği Mardin ve Şanlıurfa turlarında aileleriyle birlikte hoş vakit geçiren GESİAD üyeleri, yoğun iş temposundan fırsat bulup biraz olsun stres atma şansı elde etti. Eşleri ve çocuklarıyla, bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezen GESİAD üyeleri, aynı zamanda yöresel lezzetlerin tadına bakarak unutulmaz bir deneyim de yaşadı.

Güneydoğu turunu değerlendiren GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, "Hem 30. yılımız olması hem de üyelerimizin kaynaşması adına planladığımız bu etkinlik çok verimli geçti. Tarihi yerleri gezmenin yanı sıra Mardin Sanayici ve İş Adamları Derneği (MARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Duyan ile de bir araya geldik. GESİAD ve MARSİAD arasındaki iş birliklerini konuştuğumuz ziyaretimizde Nasır Bey ve MARSİAD üyelerini Bursa'ya davet ettik. Tabi Mardin'de sanayi üretimi kısıtlı fakat yatırım fırsatları var. Bu ziyaretimiz olası iş birliklerimizin de önünü açacaktır. Yanı sıra üyelerimiz hem pandemi hem de iş hayatının yoğun sürecinden sonra aileleriyle güzel bir gezide birlikte olmuş oldu. Tüm üyelerimiz bu organizasyondan çok mutlu döndüler. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin daha başka yerlerine bu turları düzenleyeceğiz" diye konuştu.