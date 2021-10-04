Getir'den 'Mama Gönder' kampanyası; 150 ton mama desteği hedefleniyor - Son Dakika

Her yıl geleneksel olarak 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokak ve barınak hayvanları için Mama Gönder kampanyası düzenleyen Getir, bu sene 1 milyon kap mama desteği ile rekor kırmayı hedefliyor. Getir gönüllüleri de Göktürk Hayvanseverler Derneği Barınma Alanı'nı ziyaret ederek ilk mamaları dağıttı.

Getir'in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP iş birliği ile 7 yıldır geleneksel hale getirdiği sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyasında bu yıl 1 milyon kap mamaya denk gelen 150 tonluk mama bağışı ile rekor kırılması hedefleniyor.

Getir gönüllüleri de Göktürk Hayvanseverler Derneği Barınma Alanı'nı ziyaret ederek bakımı yapılan köpeklerle ilgilendi ve beslenmelerine yardımcı oldu. Kullanıcıların da desteğiyle toplanan mamalar, HAYTAP tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki barınaklar, sokaklar ve ormanlarda yaşayan hayvanların beslemelerinde kullanılacak.

HEDEF 150 TON MAMA DESTEĞİ

Geçtiğimiz 6 yılda toplam 100 ton mamaya ulaşan kampanyaya bu sene Getir'e ek olarak GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı'nın da eklenmesiyle 1 milyon kap mamaya denk gelen 150 ton ile rekor kırması bekleniyor.