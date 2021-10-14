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Gezici aşevi, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak - Son Dakika

Gezici aşevi, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak

14.10.2021 11:30
Gezici aşevi, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı açıklamada İstanbul'un deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak Kadıköy'ü depreme hazırladıklarını söyledi.

Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza, komşularımıza, Kadıköy'de yaşayan ya da Kadıköy'de anlık bulunan İstanbullu komşularımıza hızlı bir şekilde hizmet edebilmek için bünyemize kattığımız Gezici Aşevi'nin en önemli görevi Kadıköy'ü depreme hazırlamak. Bilim insanlarının söylediği İstanbul depremi gerçeğinden yola çıkarak, göreve başladığım günden beridir Kadıköy Belediyesi'ni deprem sonrasına hazırlama çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunun en önemli unsurlarından birisi de Gezici Aşevi. Kadıköy Belediyesi olarak olası İstanbul depremi sonrasında komşularımızın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gezici aşevini hizmete sunduk. Deprem sonrasında insanların yemeğe ulaşması, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi çok zor olacak. Pratiklerimizde de bunu gördük. En son İzmir depreminde, buradan giden arama kurtarma ekibi arkadaşlarla birlikte ben de oradaydım; böyle bir aşevine ihtiyaç olduğu çok aşikârdı. Hızlıca projesini çizdik, yaptırdık ve bugün itibariyle Kadıköylülerin hizmetine sunuyoruz.

Bir aşevi daha yapma planlarımız var. Çünkü Kadıköy nüfusu, deprem sonrası etkilenecek alanda ve bir gezici aşevinin yetmeyeceği düşüncesindeyiz. Bunlara paralel olarak bu tırların hemen yanında duracak daha küçük mobil ikram araçlarımız var, onlar zaten hizmete başlamıştı. Ege'de çıkan yangınlar sırasında oraya gitti. Kastamonu, Ordu, Sinop, Rize'deki sel felaketlerinde de orada görev yaptı. Şu an Kadıköy'ün değişik yerlerinde görev yapıyorlar. Her gezici aşevinin arkasında bunlar da olacak ve aşevi tırında pişen yemekleri daha uzak noktalara taşıyacaklar. Umarım bu aşevi tüm belediyelere de örnek olur. Biz bunun çoğalmasını istiyoruz. Bu büyük bir ihtiyaç." dedi.

3 bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip 13 metre uzunluğundaki araçta 5 adet yemek pişirme kazanı, 2 adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma tezgahı ve mutfak el aletleri bulunuyor.

Gezici aşevi, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak

Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Kadıköy, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gezici aşevi, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gezici aşevi, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak - Son Dakika
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