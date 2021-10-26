Gine'de darbe sonrası kabine üyeleri belli olmaya başladı - Son Dakika

Gine'de 5 Eylül'deki darbe sonrası Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mamady Doumbouya, geçiş hükümetine 4 yeni bakan atadı.

Devlet televizyonundan paylaşılan kararnameye göre Dışişleri Bakanlığına, kadın sünnetiyle mücadeledeki çabaları nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından 2020 Nelson Mandela ödülüne layık görülen tıp doktoru Morissanda Kouyate getirildi.

Çalışma Bakanlığına Julien Youmbouno, Sağlık Bakanlığına Mamadou Pathe Diallo ve Balıkçılık Bakanlığına Charlotte Daffe atandı.

Gine'de askeri darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) komutanı Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Paris Harp Okulu çıkışlı Fransız vatandaşı Doumbouya, darbeden sonra ülkenin en merak edilen ismi haline gelmişti.

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin (CNRD) başındaki Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Başbakanlık görevine de 68 yaşındaki diplomat Mohamed Beavogui getirilmişti.

Askeri cuntanın 5 Eylül'den bu yana elinde olan 83 yaşındaki Alpha Conde'nin ise tüm baskılara rağmen istifa mektubunu imzalamadığı belirtiliyor.