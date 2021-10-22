Giresun Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Ayrıca, Gedikkaya Mahallesi 98 Nolu Sokak'ta kanalizasyon hattı tamiratı, Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak'ta yağmur suyu hattı geçişi, Hacımiktat Mahallesi Tabaklar Sokak'ta ise yağmur suyu hattı çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güre Mahallesi 165 Nolu Sokak'ta kanalizasyon hattı çalışması, Gemilerçekeği Mahallesi Gürbüz Sokak'ta içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştiriyor.

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