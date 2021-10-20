Giresun Belediyesi'ne bağlı müdürlükler yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

Giresun Belediyesi'ne bağlı müdürlükler ve birimlerin Bulancak Durağı mevkisindeki yeni hizmet binasına taşındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, birimleri tek çatı altında toplayarak hizmetin daha hızlı akışını sağlamak ve vatandaşlara da kolaylık getirmek amacıyla belediye tarafından kiralanan 7 katlı binaya taşınma işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni hizmet binasına taşınan müdürlükler ise şu şekilde sıralandı:

"Ana binada bulunan Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü. Eski hal pazarındaki ek binada bulunan Plan ve Proje Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü. Debboy hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Gelir Birimi. Fındık Pazarı mevkisinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü."