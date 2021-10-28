Giresun'da fındık hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da fındık hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Merkeze bağlı Çamlık köyünde, 250 kilogram fındığın çalınmasının ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu olayın failleri oldukları iddiasıyla C.K. ve M.E. gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında yapılan araştırmada, "nitelikli yağma" suçundan da aramalarının bulunduğu anlaşıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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