Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika

Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T'yi gözaltına aldı.

Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar

Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi

DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"