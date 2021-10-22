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Giresun'da kaçakçılara darbe - Son Dakika

Giresun'da kaçakçılara darbe

22.10.2021 14:19
Giresun'da kaçakçılara darbe

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan son operasyonda kaçakçılara darbe vuruldu.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan son operasyonda kaçakçılara darbe vuruldu.

KOM tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve men etmek amacı ile 21.09.2021 ve 21.10.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 5607 SKM suçu kapsamında meydana gelen toplam 8 olayda 9 şahıs yakalandı.

Yapılan yakalamalarda; 81 bin 400 dal sahte TAPDK bandrollü/kaçak boş makaron, 16 bin 200 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 160 kilo açık kıyılmış tütün, 16 paket içerisinde toplam 16 kg sahte TAPDK bandrollü tütün, 15 litre açık/el yapımı içki, 15 litre etil alkol, 1 şişe gümrük kaçağı içki, 3 adet damıtma amacıyla kullanılan plastik bidon ve çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. - GİRESUN

Giresun'da kaçakçılara darbe
Giresun'da kaçakçılara darbe
Giresun'da kaçakçılara darbe

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Giresun, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da kaçakçılara darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da kaçakçılara darbe - Son Dakika
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