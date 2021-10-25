Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi - Son Dakika

Giresun'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kavşaklar, yaya geçitleri ve tünellerde yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen drone denetimlerinin sonucunda kural ve hız ihlallerinin önemli ölçüde azaldığı açıklandı.

2021 yılının ilk 9 ayında 23 denetim noktasında yapılan toplam 282 saatlik uçuş süresinde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile konuşma, emniyet şeridi ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi kural ihlalleri tespit edildi. Kural ihlallerini engelleme amacıyla yapılan denetimlerde drone ekibi tarafından kural ihlali yaptığı bildirilen araçlar, uygulama kontrol noktalarında durdurularak haklarında gerekli kontrol ve cezai işlemler uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Görele ilçesinde Bölge trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi. Görele'de liman kavşağı mevkiindeki ışıklarda hızını azaltmayan tır son anda ani fren yaparak öndeki araca çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Yine aynı bölgede yeşil ışıkta geçen tır, ışık ihlali yaparak önüne çıkan beyaz renkli minibüse çarpmamak için ani manevra yaparak son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Piraziz ilçesinden Eynesil ilçesine kadar Karadeniz Sahil Yolunda Eylül ayından önce 4 noktada yapılan drone denetimi 13 noktaya, 10 noktada yapılan radar denetimi 22 noktaya ve 15 noktada yapılan ekip denetimi 39 noktaya çıkarıldı. Yapılan uygulamaların sonucunda sürücülerin trafik kural ihlallerinde ve özellikle hız ihlallerinde hisselidir oranda azalmanın tespit edildiği bildirildi. - GİRESUN