Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.

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