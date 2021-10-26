Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, A.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, O.T. için adli kontrol kararı uygulandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 350 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile 96 tabanca fişeği elde edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, A.A. ve O.T. gözaltına alındı.

Giresun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri cezaevine gönderildi.

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