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Giresun'daki aşı çadırına zarar verildi - Son Dakika

Giresun'daki aşı çadırına zarar verildi

10.10.2021 14:39
Giresun'daki aşı çadırına zarar verildi

Giresun Sağlık İl müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'na kurulan aşı çadırına dün gece kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Giresun Sağlık İl müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'na kurulan aşı çadırına dün gece kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 ay önce Giresun Atatürk Meydanı'na kurulan koronavirüs (Covıd-19) ile mücadelede bilgilendirme ve aşı çadırına dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde çadıra gelen sağlık görevlileri çadırın içerisine girdiklerinde her tarafın dağıtıldığını, malzemelere zarar verildiğini ve tuvaletin yapıldığını gördü. Bunun üzerine Polis Karakoluna giden görevliler, ifade vererek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Giresun'daki aşı çadırına zarar verildi
Giresun'daki aşı çadırına zarar verildi

Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'daki aşı çadırına zarar verildi - Son Dakika


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