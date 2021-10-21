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Giresun Valisi Ünlü, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Giresun Valisi Ünlü, muhtarlarla bir araya geldi

21.10.2021 15:23
Giresun Valisi Ünlü, muhtarlarla bir araya geldi

Giresun Valisi Enver Ünlü, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla muhtarlarla buluştu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla muhtarlarla buluştu.

Ünlü, İl Özel İdare hizmet binası toplantı salonunda bir araya geldiği mahalle ve köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinledi.

Muhtarlardan yapılan çalışmalara destek isteyen Ünlü, yaylaların ve mesire yerlerinin temiz tutulması gerektiğini, bunun en kolay yolunun da buraları kullanan vatandaşların çöplerini toparlayarak en yakın çöp konteynırlarına bırakmaları olduğunu belirtti.

Kaçak ve düzensiz yapılaşmanın önlenmesi için de muhtarlara büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Ünlü, kaçak ve imara aykırı yapılaşmanın önlenebilmesi için muhtarların gördükleri ve tespit etikleri olumsuzlukları anında kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere bildirmelerini istedi.

Vali Ünlü, yaylalarda çevirgelere müsaade edilmemesi konusunda uyarılarını yineleyerek, ulaşım ve altyapı hizmetlerinde aksamalara yol açan başta fındık cürufları olmak üzere yol üzerlerinde bırakılan maddelerin bir an önce kaldırılmasını, Karayolları ve özel idare yol ağında bulunan dalların kesilmesini istedi. Ünlü, bu hususta yapılan uyarılara uymayanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını söyledi.

Düğün, nişan ve toplu eğlencelerde silahla yaralanmaların önüne geçilmesi için muhtarların ve vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Ünlü, hiçbir suretle ateşli silahların kullanılmamasını istedi.

Ünlü, kurusıkı tabir edilen ateşli silahlar dahil olmak üzere insanları korku ve paniğe sevk edecek hareketlere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini, bu gibi durumlarda gerekli yasal işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Giresun Valisi Ünlü, muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlar Günü, Giresun, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Valisi Ünlü, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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