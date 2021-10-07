Üye Girişi
Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti - Son Dakika

Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti

07.10.2021 00:17

- Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti Gizli tanık firari FETÖ'cülerin kendisini nasıl yönlendirdiğini anlattı Zonguldak'ta 2009 yılında gerçekleştirilen Çelik-2 operasyonu kapsamında yapılan operasyona dahil edilen dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat...

- Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti

Gizli tanık firari FETÖ'cülerin kendisini nasıl yönlendirdiğini anlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2009 yılında gerçekleştirilen Çelik-2 operasyonu kapsamında yapılan operasyona dahil edilen dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli hakkında ki soruşturmayı yürüten savcı, tutuklamayı ve hükmü veren hakimlerin FETÖ üyesi çıkmasının ardından, aynı davada ifade veren gizli tanıklar kendilerinin nasıl yönlendirildiğini itiraf etti. Davada 5 nolu gizli tanık olarak dinlenen kişi mahkemeye mektup yazarak kendisinin halen FETÖ'den firari olan M.G. isimli işadamı tarafından FETÖ'cü savcı ve hakimlere nasıl yönlendirildiğini tek tek anlattı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 2009 yılının Ocak ayında dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli dönemin Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart 2009'da yapılacak seçimler öncesi adaylığı açıklandıktan bir hafta sonra "Çelik-2" ismi verilen çete operasyonu ile gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan yargılama sonucu Eski Belediye Başkanı Murat Sesli 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gizli tanıklardan FETÖ itirafı

Çelik 2 adı verilen davada ifade veren 1 ve 5 nolu gizli tanıklar o dönemde kendilerinin nasıl yönlendirildiğini hem mahkemeye gönderdikleri mektupla hem de mahkemede verdikleri ifadelerle tek tek anlattı. Davada dinlenen 1 numaralı gizli tanık hem savcılıkta hem de mahkemede kendisinin söylemediği ifadelerin savcı ve hakimler tarafından kayıtlara geçirildiğini ifade ederken, 5 numaralı gizli tanık ise kendisini halen FETÖ'den firari olan Kdz. Ereğli Eski TSO Başkanlarından M.G.'nin yanına çağırarak para ve koruma teklif ederek FETÖ'cü savcı ve hakimlere yönlendirdiğini itiraf etti. 5 numaralı gizli tanık kendisini açık ederek mahkemeye gönderdiği mektupta vicdanen çok rahatsız olduğunu belirterek "Tanımadığım bir çocuk Kışla'da benim yanıma gelerek M.G.'nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Birlikte M.G.'nin İstanbul yol ayrımında ki otomobil bayisine gittik. M.G. bana M.T. ve U. L. ile olan husumetimden haberi olduğunu, eğer istersem U.L. ve kardeşlerinden kurtulabileceğimi ama dediklerini yapmamı istedi. Beni Ankara'dan Emniyet Müdürleri ile görüştüreceğini, Ahmet Likoğlu ve Murat Sesli'nin seçimlere girmeyeceğini, M.T. ve yanındakilerin de Kışla'dan uzaklaştırılacağını söyledi. Hatta bana maddi yardım yapabileceğini söyledi" ifadelerine yer verdi. 5 Nolu gizli tanık mahkemeye gönderdiği itiraf mektubunda ayrıca Kışla'da zaman zaman yanına gelen polislerin gizli tanıklığı kabul etmemesi durumunda başına bir şey geleceğini söylediğini iddia ederken, istemediği halde gizli tanık yapıldığını vurguladı.

"Bana söylenenleri tekrar ettim"

5 Nolu gizli tanık mektubun devamında savcılıkta verdiği ifade sırasında kendisinin söylemediği şeylerin kayıtlara geçirilerek okutulmadan kendisine imzalatıldığını ve korktuğu için kendisine söylenenleri yaptığını belirtti. Kendisine her defasında "Sen söyleneni yap gerisine karışma" dendiğini anlatan 5 nolu gizli tanık "Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uzaktan sesim değiştirilerek verdiğim ifadem sırasında sorulara 'Biliyorum' diye değil 'Duydum' diye cevap verdim. Bulunduğumuz odada ekrandan gördüğümüz sanıklar bize soru sormak istediğinde mahkeme başkanı 'Ne sorusu soracaksınız, ne gerek var' diye çıkışıyordu. Asıl önemli olan ben mahkemede ifade verirken yanımda 3 tane hakim veya savcı olduğunu bildiğim kişiler vardı. Hakim bana soru sorduğunda onlar bana ne söylemem gerektiğini söylüyor bende onların dediğini tekrar ediyordum. O zaman korkumdan vermek zorunda kaldığım bu ifade yüzünden insanlar mahkum oldu. Gerçekleri anlatmak istiyorum" şeklinde ifade etti.

Avukat Gökhan Yardımcı "örgüt üyesi kişilerin verdiği kararların hiçbir hukuki değeri olmaması gerekir"

Eski AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli'nin Avukatı Gökhan Yardımcı, müvekkilinin soruşturmasını yürüten Savcı, tutuklamayı yapan hakim, duruşma savcısı ve ceza kararını veren hakimlerin Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduklarının ortaya çıktığını belirterek, bu kişilerin kendi iradeleri ile değil örgüt iradesi ile karar vermelerinden dolayı kararın hukuki bir geçerliliğinin olmaması gerektiğini söyledi. FETÖ'nün sıradan bir örgüt olmadığına vurgu yapan Avukat Yardımcı "Bazı gelişmeler var bu dava ile ilgili, kendisini gizli tanık olarak ifade eden kişiler ortaya çıktı. Bunlar beyanlarda bulundu bu arada mahkeme heyetine yargılamayı yapan üyeler dahil soruşturma savcısı, duruşma savcısı bunlarında bu Fetullahçı Terör Örgütü ile iktisatlı oldukları hatta üye olduklarına dair yargı kararları duyuyoruz. Bu tabi çok önemli bir sonucu ortaya çıkarıyor. Basit bir örgütten bahsetmiyoruz, burada ki terör örgütü kendi içerisinde katı bir hiyerarşisi olan, yurt dışında eğitilen, casusluk eğitimi verilen kişilerden oluşan ve hatta buradan dosya alınıp Pensilvanya'ya götürülüp, orada incelenerek geri getirildiği iddia edilen böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bu şekilde hareket eden bir yapı da bizim bildiğimiz hakim ve savcının kendi iradesi olamaz. Onun yerine terör örgütünün iradesi geçmiş demektir. Dolayısıyla bu örgüt üyesi kişilerin verdiği kararların hiçbir hukuki değeri olmaması gerekir. Biz buna inanıyoruz" dedi.

"FETÖ üyelerinin verdikleri kararlar yeniden yargılama nedeni sayılmalı"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'nun FETÖ ile iltisaklı oldukları belirlenen kişilerin yaptıkları soruşturmalar ve verdikleri kararlarla ilgili olarak yargılamanın yenilenmesine, yeni bir kanun maddesi ekleyerek, otomatikman bu yargılamayı yapan kişilerin verdikleri kararların yeniden yargılanma nedeni sayılması gerektiğini söylediğini aktaran Avukat Yardımcı "Bununla ilgili bir teklifi olmuştu ancak bugüne kadar böyle bir şey kabul edilmedi maalesef. Murat Sesli dosyasında olduğu gibi geçmişe dönük detaylı bir şekilde incelendiği zaman mutlaka bu bağlantılar ortaya çıkarılacaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Murat Sesli masumdur"

Avukat Yargıcı mahkeme safhasında ifade veren gizli tanıkların duydukları vicdan azabından dolayı bugün ortaya çıkıp kendilerini açık ettiklerini ve bununla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti. Murat Sesli'nin davanın başından beri masum olduğuna inandıklarını dile getiren Avukat Yargıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü "Mahkemeye çıkartıp gizli tanık olduğunu ifade eden kişiler iliği olarak şunun söylemek istiyorum; bunların ortaya çıkmasının nedeni kişilerin duydukları vicdan azabı. Masum bir kişinin bu yargılamaya muhatap edilmesi, çok başarılı bir belediye başkanın bu şekilde töhmet altında bırakılması onların vicdanında bir yara oluşturmuş anladığımız kadarıyla. Onun için gelip ifade veriyorlar. Mahkemeler genelde bir gizli tanık ortaya çıktığı zaman, gizli tanık belgesi açılır, eğer gerçekten gizli tanık ise o zaman bu gizli bilgiyi ifşa ettiği için tanık koruma kanunun 20. Maddesine göre suç duyurusunda bulunur. O kişi ceza alır ama diğer taraftan da diğer işlemler yapılır. Fakat bugüne kadar böyle bir şey olmadı maalesef. Biz bunun takipçisi oluyoruz, yeni başvurularımız olacak. Ben inanıyorum ki Murat Sesli kamuoyu nezdinde, Ereğli halkının gözünde hala masumdur. Çok başarılı bir belediye başkanıdır. O bir emsal, örnek olsun onun gibi böyle hukuk aleminde masumiyeti kanıtlanamayan hala yargılaması süren yada mahkum olmuş insanların ortaya çıkması lazım. Bu gerçeklerin ortaya çıkması lazım. İnşallah bir emsal olur bütün Türkiye'ye. Biz savunma olarak başından beri Murat Sesli'nin bu davada masum olduğuna inanıyoruz. Tabi ki yargı kararlarına saygımız sonsuz. Bu masumiyeti ortaya çıkarmak için bütün kanun yollarını deniyoruz."

Davaya bakan Savcı ve Hakimler FETÖ'cü çıktı

2009 yılında gerçekleşen ve adına "Çelik 2" denilen operasyonla ilgili soruşturmayı yürüten eski Savcı Cemil Tuğtekin FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçlaması ile meslekten ihraç edilirken, halen tutuklu olarak terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Aynı davada tutuklamayı gerçekleştiren eski hakim Kadir Kayan FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçlaması sonrası firar ederek, yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. AK Partili eski Belediye Başkanı Murat Sesli'yi gizli tanık ifadelerine dayanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran dönemin 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce de yargılandığı FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği davasında 6 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti
Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti
Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti
Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Zonguldak, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti - Son Dakika


Son Dakika

İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi 23:43 İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi Sahibi olduğu fırında kiracılarıyla tartışan iş adamı vurularak öldürüldü 23:09 Sahibi olduğu fırında kiracılarıyla tartışan iş adamı vurularak öldürüldü Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 22:06 Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu 20:55 Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi 20:04 Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı 18:48 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti 17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:47 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler         
23:59
Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
23:23
74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
22:34
Ünlülerin partisi olaylı bitti! Alkollü araç kullanan Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu Ünlülerin partisi olaylı bitti! Alkollü araç kullanan Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu         
21:20
28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı         
20:19
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı         
18:09
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 00:23:13. #1.12#
SON DAKİKA: Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement