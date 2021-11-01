Göç İdaresi, İmamoğlu'nun '2,5 milyon yabancı var' açıklamasına rakamlarla cevap verdi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, şehirde sığınmacı, mülteci, oturma izni almış toplam 2,5 milyona yakın yabancı uyruklu kişi olduğu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İstanbul'da tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunduğu açıklandı.

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yabancı uyruklu kişiler açıklamasına yanıt verdi. Söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilen Göç İdaresi'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul ilinde 'ama sığınmacı, ama mülteci, ama oturma izni almış' 2,5 milyona yakın yabancının yaşadığı yönündeki açıklaması, İstanbul ilindeki gerçek durumu yansıtmamaktadır. İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci, şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci, şartlı mülteci statülerinde toplam 5 millyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır."

Haber: ANKARA,