Göç yolunda yorulan akbaba Arnavutköy'e indi - Son Dakika

Göç yolunda yorulan akbaba Arnavutköy'e indi

Sadece belgelerde izledikleri akbabayı sokakta görünce şaşkına döndüler

Yakaladığı akbabaya gözü gibi bakan vatandaş, belediye ekiplerine haber verdi

Kızıl akbaba bakımının tamamlanmasının ardından doğaya salınacak

İSTANBUL Türkiye üzerinden sıcak ülkelere göç eden kızıl akbaba, göç yolunda yorulunca Arnavutköy'e indi. Mahalle arasında gezen akbabayı görenler şaşkına dönerken, belediye ekiplerinin tarafından alınan yırtıcı kuş bakımının tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Türkiye üzerinden sıcak ülkelere göç eden bir kızıl akbaba yorgun düşünce Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bir çayırlık alana indi. Çayırlık alanda mahallelinin ve çocukların ilgi odağı olan kızıl akbaba mahalle sakinlerinden Aladdin Aral tarafından yakalandı. Bir gün boyunca akbabaya evinde bakan Aral, aynı zamanda belediye ekiplerine de haber verdi. Arnavutköy Belediyesi Ekipleri tarafından alınan akbaba, bakımının bitmesinin ardından sonra tekrar doğaya salınacak.

"Anca televizyonlarda görüyoruz"

Akbabayı yakalayan ve bir gün boyunca evinde bakan Aladdin Akbaba, "Ben dün saat 13.00 gibi eve geldim. Mahalle sakinleri akbabanın başına toplanmış. Nereden geldi sorduğumda, sabah saatlerinde çatıda olduğunu söylediler. Ben geldim çocukların elinden aldım götürdüm. Belediye ekiplerine haber verdim birazdan gelip alacaklar. Türkiye'de bu akbaba nereden geldi diye gerçekten çok merak ettim. Türkiye'de böyle bir hayvan olduğunu bile bilmiyordum. Dün bir yarım kilo bugün de bir buçuk kilo tavuk eti verdim hepsini yedi. Çok nadir bulunan bir hayvan. Ben bir gün boyunca çatıda baktım. Yarası falan yok ama yaşlılıktan herhalde uçamamış. Çocuklar biz bu hayvanı televizyonda görüyoruz diyor" şeklinde konuştu.

"Bu sefer akbaba düştü"

Akbabanın yakalandığı esnada orada bulunan mahalle sakinlerinden Adem Karahan, "Bizim mahallemiz göç güzergahında. Sürekli bu tarz kuşlar falan düşüyordu buraya. Bu sefer akbaba düştü. Gerçekten çok şaşırdık. Biz gerçekten bunları sadece belgeseller de izliyoruz. Aladdin abi dünden beri tavuk eti falan verdi çok ilgilendi. Bugün kendine gelmiş dün çok yorgundu. Birazdan belediye ekiplerine teslim edeceğiz ait olduğu yere gidecektir. Bizi biraz ürküttü ama Aladdin abi tecrübeli olduğu için zarar vermedi" ifadelerini kullandı.