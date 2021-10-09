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Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı (1) - Son Dakika

Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı (1)

09.10.2021 11:09

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla geldikleri Bingöl'deki yaylalarda 5 ay konaklayan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla memleketlerine dönüş yolculuğuna geçti.

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla geldikleri Bingöl'deki yaylalarda 5 ay konaklayan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla memleketlerine dönüş yolculuğuna geçti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden mayıs ayında Bingöl'ün Karlıova ilçesine gelen göçerler için 5 ay süren konaklamanın ardından havaların soğumasıyla yeniden yolculuk başladı.

Günlerce sürecek yolculuk için hazırlıklarını tamamlayan göçerler yola koyuldu.

Hayvanları ile belirledikleri güzergahta ilerleyen göçerler, suyun ve otlakların bulunduğu noktalarda konaklayarak ilerleyişini sürdürüyor.

Göçerler, uzun süren yolculukları sırasında bölgenin zorlu coğrafyasında hem kendilerini hem de sürüyü yaban hayvanlarından korumak için de mücadele ediyor.

Konakladıklarında odun ateşinde demledikleri çay eşliğinde türküler seslendirerek dinlenen göçerler, hayvanlarını Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürebilmek için yaklaşık 50 gün yol yürüyecek.

"1000 koyunla yolculuk yapıyoruz"

Göçerlerden Kasım Kahraman, AA muhabirine, yıllardır ilkbaharda Şanlıurfa'dan Bingöl'ün yaylalarına hayvanlarını otlatmak için getirdiklerini söyledi.

Ailesiyle yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada konakladıklarını dile getiren Kahraman, "50 günlük yaya yolculuğumuz başladı. 1000 koyunla yolculuk yapıyoruz. 2 çobanız, 2 eşeğimiz, 2 de köpeğimiz var. Yolculuğumuz başlayınca ailemizi araçla memlekete gönderdik. Burada gece soğuk. Ayı ve kurt var. Gece nereye kadar yürüyebilirsek orada da konaklıyor, sabah çayımızı içtikten sonra hangi yol ve su bize yakınsa oraya doğru hareket ediyoruz. Suyun kaynağı bize uzaksa 10 kilometre yürüyoruz." diye konuştu.

Salih Kahraman da hayatlarının göç ederek geçtiğini ifade ederek, yolculuklarının da zorlu geçtiğini belirtti.

Hüseyin Kahraman da çocukluğundan bu yana hayatlarının hayvanlarla bir arada geçtiğini söyleyerek, "Koyun ve keçileri sayıyorum. Eşeklere yükleri yüklüyorum. Süt sağıyor, yemek yapıyorum. Bu tür işler bana ait. Bazen yağmur, bazen soğuk var. Çok zahmet çekiyoruz." dedi.

Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı (1)
Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı (1)
Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı (1)
Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı (1)
Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı (1)

Şanlıurfa, Karlıova, Bingöl, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı (1) - Son Dakika
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