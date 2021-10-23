Son dakika haberleri! Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs hırsızlık yaparken önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs hırsızlık yaparken önce kameralara sonra polise yakalandı

VAN - Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranma kaydı bulunan şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Hırsızlık" yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İki iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile otodan hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera görüntüleri ve KGYS kameraları incelendi. İnceleme sonucunda toplam bin 600 TL para ve bin 500 TL değerinde cep telefonunun çalındığı hırsızlık konusunun faili olan ve göçmen kaçakçılığı suçundan aranma kaydının bulunan 1 şüpheli şahıs İpekyolu ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.