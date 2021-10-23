GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN ARANIYORDU, HIRSIZLIK YAPARKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI - Son Dakika

VAN'da hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan ve göçmen kaçakçılığı suçundan da aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, "Hırsızlık" yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2 iş yeri, kurum ve otomobilden hırsızlık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Toplam 1600 lira ve 1500 lira değerinde cep telefonu çaldığı belirlenen ve hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan arama kaydı bulunan şüpheli, İpekyolu İlçesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)-